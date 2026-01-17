flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1876 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1876 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1876 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,732,263

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1876
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1876 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (49)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1876 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1286 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 1300. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Davissons Ltd. - 19 de noviembre de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta BAC - 18 de noviembre de 2025
VendedorBAC
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
36 $
Precio en la divisa de la subasta 130 PLN
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta BAC - 29 de julio de 2025
VendedorBAC
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
84 $
Precio en la divisa de la subasta 74 EUR
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Raponi
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta BAC - 25 de marzo de 2025
VendedorBAC
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta ibercoin - 18 de diciembre de 2024
Vendedoribercoin
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta ibercoin - 18 de diciembre de 2024
Vendedoribercoin
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta BAC - 5 de noviembre de 2024
VendedorBAC
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta BAC - 7 de mayo de 2024
VendedorBAC
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 K "Hércules" en subasta Numedux - 12 de abril de 2024
VendedorNumedux
Fecha12 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1876. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1876. K. "Hércules" es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1876. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1876 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1876. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1876, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

