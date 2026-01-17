flag
5 francos 1875 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1875 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1875 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,661,440

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1875
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:70 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1875 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (39)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1875 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 948503 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 286. La subasta tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 128 PLN
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
31 $
Precio en la divisa de la subasta 113 PLN
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Numismatica Raponi - 26 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Raponi
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta COINSNET - 24 de febrero de 2024
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta COINSNET - 24 de febrero de 2024
VendedorCOINSNET
Fecha24 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Stephen Album - 17 de septiembre de 2023
VendedorStephen Album
Fecha17 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Rio de la Plata - 15 de septiembre de 2023
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Rio de la Plata - 17 de marzo de 2023
VendedorRio de la Plata
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Coins NB - 10 de septiembre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta Ibrahim's Collectibles - 28 de noviembre de 2021
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha28 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta BAC - 8 de septiembre de 2021
VendedorBAC
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 K "Hércules" en subasta BAC - 17 de marzo de 2021
VendedorBAC
Fecha17 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1875. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1875. K. "Hércules" es de 70 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1875. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1875 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1875. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1875, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
