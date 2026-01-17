flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1874 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1874 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1874 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1874
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1874 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (81)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1874 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20500 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 1000. La subasta tuvo lugar el 14 de agosto de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
638 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 2 de octubre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
41 $
Precio en la divisa de la subasta 150 PLN
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de agosto de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 29 de agosto de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 13 de junio de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Srebrna Uncja - 13 de junio de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta BAC - 27 de mayo de 2025
VendedorBAC
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta BAC - 14 de enero de 2025
VendedorBAC
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1874 K "Hércules" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1874. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1874. K. "Hércules" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1874. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1874. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1874Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas