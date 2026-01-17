flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1871 K "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1871 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1871 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC74,609

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:530 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1871 K "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (66)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1871 "Hércules" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32033 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3720. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta VINCHON - 11 de diciembre de 2025
VendedorVINCHON
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
211 $
Precio en la divisa de la subasta 180 EUR
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
1180 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 EUR
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta WAG - 6 de abril de 2025
VendedorWAG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Coins NB - 18 de enero de 2025
VendedorCoins NB
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta ibercoin - 21 de marzo de 2024
Vendedoribercoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 22 de septiembre de 2023
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 22 de septiembre de 2023
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta iBelgica - 21 de junio de 2023
VendedoriBelgica
Fecha21 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta Pegasus Auctions - 4 de junio de 2023
VendedorPegasus Auctions
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Hércules" en subasta cgb.fr - 24 de enero de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1871. K. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1871. K. "Hércules" es de 530 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1871. "Hércules" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1871. K. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1871Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas