FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1889 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1889 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1889 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF20

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1889
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:47000 USD
Precio promedio (PROOF):51000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1889 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1889 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 298 vendido en la subasta ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection por EUR 58000. La subasta tuvo lugar el 8 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1889 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónPF60 NGC
Precio
Francia 5 francos 1889 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1889 A "Hércules" en subasta Maître Wattebled - 27 de enero de 2022
VendedorMaître Wattebled
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónAU
Precio
47215 $
Precio en la divisa de la subasta 42000 EUR
Francia 5 francos 1889 A "Hércules" en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
71738 $
Precio en la divisa de la subasta 58000 EUR
Francia 5 francos 1889 A "Hércules" en subasta Künker - 27 de enero de 2011
VendedorKünker
Fecha27 de enero de 2011
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1889. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1889. A. "Hércules" es de 47000 USD para las monedas de acuñación regular y de 51000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1889. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1889. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

