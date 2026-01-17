flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1878 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1878 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1878 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,154
  • Tirada PROOF30

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1878
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:10000 USD
Precio promedio (PROOF):61000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1878 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (13)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1878 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 780 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 60000. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Negrini - 1 de junio de 2024
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Negrini - 1 de junio de 2024
VendedorNegrini
Fecha1 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
7600 $
Precio en la divisa de la subasta 7000 EUR
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Numismatica Picena - 1 de mayo de 2024
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Numismatica Picena - 1 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Picena
Fecha1 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
18965 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 EUR
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Olivier Goujon - 16 de junio de 2020
VendedorOlivier Goujon
Fecha16 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónPF62 NGC
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1878 A "Hércules" en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1878. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1878. A. "Hércules" es de 10000 USD para las monedas de acuñación regular y de 61000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1878. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1878 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1878. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1878, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

