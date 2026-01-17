flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1877 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1877 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1877 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,631,994

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1877
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1877 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (155)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1877 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30514 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8400. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Coin Cabinet - 16 de diciembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
51 $
Precio en la divisa de la subasta 38 GBP
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 125 PLN
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Numedux - 25 de octubre de 2025
VendedorNumedux
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Cayón - 9 de julio de 2025
VendedorCayón
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 3 de junio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de junio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta BAC - 27 de mayo de 2025
VendedorBAC
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 3 de abril de 2025
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1877 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1877. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1877. A. "Hércules" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1877. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1877 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1877. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1877, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
