5 francos 1876 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1876 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1876 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Münzenonline

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC8,800,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1876
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4600 USD
Precio promedio (PROOF):11000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1876 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (374)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1876 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 122 vendido en la subasta Maison R&C por EUR 175000. La subasta tuvo lugar el 1 de julio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta WCN - 1 de enero de 2026
VendedorWCN
Fecha1 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
61 $
Precio en la divisa de la subasta 220 PLN
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 150 PLN
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta WCN - 11 de diciembre de 2025
VendedorWCN
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 28 de noviembre de 2025
VendedorNumisCorner
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónMS60
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta WCN - 27 de noviembre de 2025
VendedorWCN
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2025
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de noviembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta BAC - 28 de octubre de 2025
VendedorBAC
Fecha28 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Numedux - 25 de octubre de 2025
VendedorNumedux
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Coins NB - 25 de octubre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Coins NB - 11 de octubre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Russiancoin - 2 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1876 A "Hércules" en subasta Coins NB - 27 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha27 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1876. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1876. A. "Hércules" es de 4600 USD para las monedas de acuñación regular y de 11000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1876. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1876 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1876. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1876, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
