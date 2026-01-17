flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1875 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1875 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1875 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC13,338,560

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1875
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Precio promedio (PROOF):21000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1875 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (308)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1875 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31175 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 22800. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Rio de la Plata - 19 de diciembre de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 40 USD
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 3 de diciembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta KM NUMIS - 19 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta KM NUMIS - 19 de noviembre de 2025
VendedorKM NUMIS
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Stephen Album - 18 de noviembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de noviembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta BAC - 28 de octubre de 2025
VendedorBAC
Fecha28 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Coins NB - 25 de octubre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 5 de octubre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 5 de octubre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1875 A "Hércules" en subasta Artemide Kunstauktionen - 1 de febrero de 2026
VendedorArtemide Kunstauktionen
Fecha1 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1875. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1875. A. "Hércules" es de 40 USD para las monedas de acuñación regular y de 21000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1875. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1875 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1875. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1875, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

