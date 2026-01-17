flag
5 francos 1874 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1874 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1874 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,999,202

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1874
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Precio promedio (PROOF):79000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1874 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (196)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1874 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3955 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 216000. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Coins NB - 17 de enero de 2026
VendedorCoins NB
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
172 $
Precio en la divisa de la subasta 147 EUR
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 51 EUR
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta BAC - 18 de noviembre de 2025
VendedorBAC
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 9 de noviembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Coins NB - 25 de octubre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 5 de octubre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 5 de octubre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Antivm Numismatica - 20 de septiembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Via - 25 de agosto de 2025
VendedorVia
Fecha25 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta BAC - 29 de julio de 2025
VendedorBAC
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1874 A "Hércules" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1874. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1874. A. "Hércules" es de 55 USD para las monedas de acuñación regular y de 79000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1874. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1874. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

