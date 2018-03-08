flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1871 A "Hércules". Abeja (Francia, Tercera República)

Variedad: Abeja

Anverso 5 francos 1871 A "Hércules" Abeja - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1871 A "Hércules" Abeja - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC237,906

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:670 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1871 A "Hércules" Abeja - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (45)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1871 "Hércules" con marca de ceca A. Abeja. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 288 vendido en la subasta ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 8 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1320 USD
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 12 de noviembre de 2024
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 12 de noviembre de 2024
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha12 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
135 $
Precio en la divisa de la subasta 121 EUR
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Nihon - 10 de diciembre de 2023
VendedorNihon
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Münzenonline - 24 de noviembre de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 31 de octubre de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 1 de agosto de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha1 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónVF35
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Florange - 18 de enero de 2023
VendedorFlorange
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de noviembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Coins NB - 19 de marzo de 2022
VendedorCoins NB
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta CHS Basel Numismatics - 21 de noviembre de 2021
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Monnaies d'Antan - 29 de mayo de 2021
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha29 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 A "Hércules" en subasta Felzmann - 18 de enero de 2021
VendedorFelzmann
Fecha18 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1871. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1871. A. "Hércules" es de 670 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1871. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1871. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
