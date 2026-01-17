flag
5 francos 1870 A "Hércules" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1870 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1870 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC261,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:300 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 A "Hércules" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (90)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 "Hércules" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 285 vendido en la subasta ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 8 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
291 $
Precio en la divisa de la subasta 250 EUR
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
1700 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 USD
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 29 de abril de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 11 de julio de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 11 de julio de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Aureo & Calicó - 11 de julio de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Katz - 29 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
******
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Hércules" en subasta Naumann - 7 de enero de 2024
VendedorNaumann
Fecha7 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1870. A. "Hércules"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. A. "Hércules" es de 300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870. "Hércules" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. A. "Hércules"?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

