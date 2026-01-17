flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1870 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Nomisma Spa

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • Tirada UNC1,185,100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (353)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30506 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16200. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta ibercoin - 17 de diciembre de 2025
Vendedoribercoin
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 65 EUR
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Bolaffi - 5 de diciembre de 2025
VendedorBolaffi
Fecha5 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
175 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Stack's - 19 de octubre de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta V. GADOURY - 3 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Via - 25 de agosto de 2025
VendedorVia
Fecha25 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Coins NB - 12 de julio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Coins NB - 14 de junio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1870. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. A. "Con eslogan" es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. A. "Con eslogan"?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
