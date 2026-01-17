flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1871 K "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Schulman b.v.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC629,666

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1871 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1871 "Sin eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 493 vendido en la subasta Studio Numismatico Raffaele Negrini por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 1 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
69 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
55 $
Precio en la divisa de la subasta 200 PLN
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 1 de julio de 2025
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 1 de julio de 2025
VendedorInasta
Fecha1 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de diciembre de 2024
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de diciembre de 2024
VendedorInasta
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 de noviembre de 2024
VendedorNMV Nederlandsche Muntenveiling
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
VendedorInasta
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Schulman - 27 de junio de 2024
VendedorSchulman
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Negrini - 1 de junio de 2024
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Negrini - 1 de junio de 2024
VendedorNegrini
Fecha1 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coinhouse - 8 de octubre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha8 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Naumann - 8 de enero de 2023
VendedorNaumann
Fecha8 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Schulman - 14 de diciembre de 2022
VendedorSchulman
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 10 de septiembre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 29 de mayo de 2022
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 29 de mayo de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1871 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 19 de marzo de 2022
VendedorCoins NB
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1871. K. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1871. K. "Sin eslogan" es de 210 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1871. "Sin eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1871. K. "Sin eslogan"?

Para vender 5 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1871Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas