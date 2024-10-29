flag
5 francos 1870 K "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC544,309

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 K "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (130)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 "Sin eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 36271 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2280. La subasta tuvo lugar el 15 de enero de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 8 de enero de 2026
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónVF25
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta WCN - 27 de noviembre de 2025
VendedorWCN
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
69 $
Precio en la divisa de la subasta 250 PLN
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1636 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 EUR
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 26 de agosto de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF25
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF30
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 20 de febrero de 2025
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 20 de febrero de 2025
VendedorInasta
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 20 de febrero de 2025
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Inasta - 20 de febrero de 2025
VendedorInasta
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 18 de enero de 2025
VendedorCoins NB
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónVF25
Precio
Francia 5 francos 1870 K "Sin eslogan" en subasta cgb.fr - 29 de octubre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha29 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1870. K. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. K. "Sin eslogan" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870. "Sin eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. K. "Sin eslogan"?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

