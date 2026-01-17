flag
5 francos 1870 A "Sin eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 5 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 5 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC64,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 A "Sin eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (148)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 "Sin eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2701 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 4600. La subasta tuvo lugar el 26 de junio de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
345 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
44 $
Precio en la divisa de la subasta 160 PLN
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta V. GADOURY - 3 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta BAC - 27 de mayo de 2025
VendedorBAC
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta BAC - 14 de enero de 2025
VendedorBAC
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1870 A "Sin eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 5 francos del 1870. A. "Sin eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. A. "Sin eslogan" es de 260 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870. "Sin eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. A. "Sin eslogan"?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

