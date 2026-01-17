flag
20 francos 1929 "Tipo 1929-1939". Pedfort (Francia, Tercera República)

Variedad: Pedfort

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso40,09 g
  • Plata pura (0,8765 oz) 27,2612 g
  • Diámetro34,53 mm
  • CantoEstriado

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1929
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:700 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1929 "Tipo 1929-1939" Pedfort - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (9)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1929 . Pedfort. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 912 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 900. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1929 en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
859 $
Precio en la divisa de la subasta 740 EUR
Francia 20 francos 1929 en subasta cgb.fr - 9 de marzo de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
540 $
Precio en la divisa de la subasta 455 EUR
Francia 20 francos 1929 en subasta cgb.fr - 10 de marzo de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Goldberg - 6 de septiembre de 2017
Francia 20 francos 1929 en subasta Goldberg - 6 de septiembre de 2017
VendedorGoldberg
Fecha6 de septiembre de 2017
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta cgb.fr - 4 de diciembre de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de diciembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Künker - 9 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2012
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2012
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1929?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1929 es de 700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1929?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1929?

Para vender 20 francos del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

