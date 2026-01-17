flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1939 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,918

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1939
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6800 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1939 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (37)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1939 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 80 vendido en la subasta Warin Global Investments por EUR 14000. La subasta tuvo lugar el 16 de enero de 2019.

Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
3989 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 EUR
Francia 20 francos 1939 en subasta Numismática Leilões - 30 de julio de 2025
VendedorNumismática Leilões
Fecha30 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
98 $
Precio en la divisa de la subasta 85 EUR
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Beaussant Lefèvre - 7 de abril de 2022
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha7 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 10 de diciembre de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha10 de diciembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta V. GADOURY - 23 de octubre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha23 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 11 de septiembre de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha11 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 5 de junio de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha5 de junio de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 12 de diciembre de 2020
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 19 de septiembre de 2020
VendedorJean ELSEN
Fecha19 de septiembre de 2020
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 7 de diciembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha7 de diciembre de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1939 en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Jean ELSEN - 14 de septiembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de septiembre de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1939 en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Francia 20 francos 1939 en subasta Warin Global Investments - 15 de abril de 2019
VendedorWarin Global Investments
Fecha15 de abril de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1939 en subasta Warin Global Investments - 15 de abril de 2019
VendedorWarin Global Investments
Fecha15 de abril de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1939?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1939 es de 6800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1939?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1939 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1939?

Para vender 20 francos del 1939, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

