flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1938 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC10,910,061

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1938
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1938 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (124)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1938 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 706 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 550. La subasta tuvo lugar el 30 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1938 en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 23 EUR
Francia 20 francos 1938 en subasta Russiancoin - 25 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta La Galerie Numismatique - 21 de noviembre de 2025
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha21 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
Francia 20 francos 1938 en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha30 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 20 francos 1938 en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 20 francos 1938 en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 20 francos 1938 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 20 francos 1938 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
Francia 20 francos 1938 en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Russiancoin - 10 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1938 en subasta Cayón - 9 de julio de 2025
VendedorCayón
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta CNG - 2 de julio de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1938 en subasta Coins NB - 17 de mayo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha17 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1938?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1938 es de 45 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1938?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1938 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1938?

Para vender 20 francos del 1938, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1938Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas