FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1937 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,189,205

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1937
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1937 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1937 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 640 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 240. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1937 en subasta La Galerie Numismatique - 21 de noviembre de 2025
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha21 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónAU50
Precio
Francia 20 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónAU50
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Francia 20 francos 1937 en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónAU58
Precio
31 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 20 francos 1937 en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
Francia 20 francos 1937 en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
VendedorInasta
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1937 en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Aste - 8 de mayo de 2023
VendedorAste
Fecha8 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta CNG - 9 de marzo de 2022
Francia 20 francos 1937 en subasta CNG - 9 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 12 de junio de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha12 de junio de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Jesús Vico - 31 de mayo de 2021
VendedorJesús Vico
Fecha31 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1937 en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 20 francos 1937 en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Tauler & Fau - 25 de septiembre de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Coinhouse - 21 de octubre de 2017
Francia 20 francos 1937 en subasta Coinhouse - 21 de octubre de 2017
VendedorCoinhouse
Fecha21 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio


Francia 20 francos 1937 en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1937 en subasta Möller - 20 de noviembre de 2012
VendedorMöller
Fecha20 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1937?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1937 es de 25 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1937?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1937 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1937?

Para vender 20 francos del 1937, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

