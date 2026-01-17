flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1934 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Münzen Gut-Lynt GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC11,785,219

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1934
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:50 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1934 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (64)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1934 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21862 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1380. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1934 en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de septiembre de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
Francia 20 francos 1934 en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
165 $
Precio en la divisa de la subasta 141 EUR
Francia 20 francos 1934 en subasta Coins NB - 12 de julio de 2025
VendedorCoins NB
Fecha12 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Varesi - 7 de mayo de 2025
VendedorVaresi
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 20 francos 1934 en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta ibercoin - 18 de diciembre de 2024
Vendedoribercoin
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de noviembre de 2024
Francia 20 francos 1934 en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de noviembre de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta AURORA - 17 de octubre de 2024
VendedorAURORA
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 20 francos 1934 en subasta WCN - 15 de agosto de 2024
VendedorWCN
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Coins NB - 10 de agosto de 2024
VendedorCoins NB
Fecha10 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Karamitsos - 14 de abril de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Heritage - 4 de abril de 2024
Francia 20 francos 1934 en subasta Heritage - 4 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1934 en subasta Heritage - 4 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1934?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1934 es de 50 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1934?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1934 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1934?

Para vender 20 francos del 1934, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

