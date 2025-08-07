flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1933 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC24,447,048

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1933
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1933 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (328)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1933 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 257 vendido en la subasta Numisma, S.A. - Portugal por EUR 480. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 25 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha25 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 1750 RUB
Francia 20 francos 1933 en subasta Antivm Numismatica - 14 de diciembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Aphrodite Art Coins - 14 de diciembre de 2025
VendedorAphrodite Art Coins
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 27 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 20 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 20 francos 1933 en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 4 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta AURORA - 28 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 7 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 20 francos 1933 en subasta Russiancoin - 22 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha22 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1933?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1933 es de 15 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1933?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1933 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1933?

Para vender 20 francos del 1933, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1933Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas