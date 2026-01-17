flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

20 francos 1929 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,234,436

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1929
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1929 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (20)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1929 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 379 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 3400. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1929 en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta La Galerie Numismatique - 21 de noviembre de 2025
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha21 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
38 $
Precio en la divisa de la subasta 3050 RUB
Francia 20 francos 1929 en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 20 francos 1929 en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
20 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Francia 20 francos 1929 en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
Francia 20 francos 1929 en subasta Bid & Grow Auctions - 18 de mayo de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha18 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Aste - 3 de julio de 2023
VendedorAste
Fecha3 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Aste - 8 de mayo de 2023
VendedorAste
Fecha8 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta NUMMUS Olomouc - 4 de abril de 2023
Francia 20 francos 1929 en subasta NUMMUS Olomouc - 4 de abril de 2023
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha4 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Inasta - 22 de septiembre de 2022
VendedorInasta
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Coinhouse - 27 de marzo de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Tauler & Fau - 14 de diciembre de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Numisor - 25 de junio de 2019
VendedorNumisor
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Numismática Leilões - 29 de mayo de 2019
VendedorNumismática Leilões
Fecha29 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta Soler y Llach - 27 de febrero de 2014
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de febrero de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 20 francos 1929 en subasta HERVERA - 27 de febrero de 2014
VendedorHERVERA
Fecha27 de febrero de 2014
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1929?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1929 es de 25 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1929?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1929 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1929?

Para vender 20 francos del 1929, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

