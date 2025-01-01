Catálogo
Francia
Período:
1775-1940
1775-1940
Luis XVI
1775-1795
Primera República
1792-1804
Napoleón I Bonaparte
1802-1814
Luis XVII
1814-1824
Carlos X
1824-1830
Luis Felipe I
1830-1848
Segunda República
1848-1852
Napoleón III Bonaparte
1852-1870
Tercera República
1870-1940
Valoración de monedas francesas
Tercera República
20 céntimos
Monedas de plata 20 céntimos de la Tercera República - Francia
20 céntimos 1878
Año
Marca
Descripción
Acuñación
PROOF
Ventas
Ventas
1878
A
30
0
4
