2 francos 1898 "Sembrador". Pedfort (Francia, Tercera República)

Variedad: Pedfort

Anverso 2 francos 1898 "Sembrador" Pedfort - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1898 "Sembrador" Pedfort - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso17,77 g
  • Plata pura (0,4771 oz) 14,8379 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1898
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1898 "Sembrador" Pedfort - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1898 "Sembrador". Pedfort. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 725 vendido en la subasta Hess Divo por CHF 900. La subasta tuvo lugar el 26 de octubre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Chaponnière - 23 de noviembre de 2025
VendedorChaponnière
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 420 CHF
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
430 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 3 de diciembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Chaponnière - 20 de noviembre de 2019
VendedorChaponnière
Fecha20 de noviembre de 2019
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Boule - 14 de noviembre de 2018
VendedorBoule
Fecha14 de noviembre de 2018
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 2 de diciembre de 2017
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de diciembre de 2017
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta 51 Gallery - 10 de febrero de 2017
Vendedor51 Gallery
Fecha10 de febrero de 2017
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 4 de diciembre de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha4 de diciembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1898. "Sembrador" es de 710 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

