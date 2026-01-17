flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1914 C "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC461,647

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1914
  • Casa de monedaCastel-Sarrazin
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1914 C "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (156)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1914 "Sembrador" con marca de ceca C. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24460 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1020. La subasta tuvo lugar el 29 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta NumisCorner - 28 de noviembre de 2025
VendedorNumisCorner
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55
Precio
44 $
Precio en la divisa de la subasta 38 EUR
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Cayón - 9 de julio de 2025
VendedorCayón
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Coins NB - 26 de abril de 2025
VendedorCoins NB
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta Stephen Album - 2 de diciembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha2 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 C "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1914. C. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1914. C. "Sembrador" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1914. "Sembrador" con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1914. C. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

