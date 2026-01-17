flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1920 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,013,677

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1920
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1920 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1920 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1395 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 11 EUR
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
VendedorInasta
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
55 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 25 de febrero de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 26 de noviembre de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 25 de septiembre de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1920 "Sembrador" en subasta Heritage - 9 de noviembre de 2010
VendedorHeritage
Fecha9 de noviembre de 2010
ConservaciónMS64 ANACS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1920. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1920. "Sembrador" es de 330 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1920. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1920 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1920. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1920, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
