2 francos 1919 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,260,934

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1919
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1919 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (37)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1919 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24461 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 930. La subasta tuvo lugar el 29 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 13 EUR
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Nomisma - 3 de julio de 2025
VendedorNomisma
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Via - 4 de noviembre de 2024
VendedorVia
Fecha4 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Coins NB - 14 de septiembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de septiembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Coins NB - 15 de junio de 2024
VendedorCoins NB
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Coins NB - 24 de febrero de 2024
VendedorCoins NB
Fecha24 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1919 "Sembrador" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1919. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1919. "Sembrador" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1919. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1919 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1919. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1919, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

