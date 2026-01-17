flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1916 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1916 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1916 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC17,886,653

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1916
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1916 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1916 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 41202 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 700. La subasta tuvo lugar el 18 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Coins NB - 11 de octubre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
9 $
Precio en la divisa de la subasta 8 EUR
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Klondike Auction - 25 de mayo de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta WCN - 20 de marzo de 2025
VendedorWCN
Fecha20 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Coins NB - 15 de junio de 2024
VendedorCoins NB
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Coins NB - 27 de abril de 2024
VendedorCoins NB
Fecha27 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Stack's - 19 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta V. GADOURY - 3 de septiembre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 14 de junio de 2021
VendedorPars Coins
Fecha14 de junio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de marzo de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de marzo de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de febrero de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de febrero de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 5 de octubre de 2020
VendedorPars Coins
Fecha5 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1916 "Sembrador" en subasta Katz - 30 de mayo de 2019
VendedorKatz
Fecha30 de mayo de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1916. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1916. "Sembrador" es de 80 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1916. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1916. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1916, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

