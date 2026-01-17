flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1914 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,718,526

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1914
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1914 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1914 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 767 vendido en la subasta BAC Numismatics por EUR 210. La subasta tuvo lugar el 1 de marzo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Inasta - 17 de abril de 2025
VendedorInasta
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Pesek Auctions - 23 de noviembre de 2022
VendedorPesek Auctions
Fecha23 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Pegasus Auctions - 27 de marzo de 2022
VendedorPegasus Auctions
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 24 de enero de 2022
VendedorPars Coins
Fecha24 de enero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Karamitsos - 13 de junio de 2020
VendedorKaramitsos
Fecha13 de junio de 2020
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 20 de enero de 2019
VendedorStephen Album
Fecha20 de enero de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Inasta - 3 de diciembre de 2018
VendedorInasta
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Auction World - 21 de octubre de 2018
VendedorAuction World
Fecha21 de octubre de 2018
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1914 "Sembrador" en subasta Inasta - 4 de julio de 2018
VendedorInasta
Fecha4 de julio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1914. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1914. "Sembrador" es de 55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1914. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1914. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
