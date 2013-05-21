flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1913 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC500,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1913
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1913 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1913 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 417 vendido en la subasta Maison Pruvost Numismatique por EUR 800. La subasta tuvo lugar el 30 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
43 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2022
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Chaponnière - 20 de noviembre de 2021
VendedorChaponnière
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 28 de marzo de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 23 de junio de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha23 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Heritage - 18 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 21 de octubre de 2017
VendedorCoinhouse
Fecha21 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Numismatica Felsinea S.r.L. - 30 de junio de 2015
VendedorNumismatica Felsinea S.r.L.
Fecha30 de junio de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Creusy Numismatique - 22 de abril de 2014
VendedorCreusy Numismatique
Fecha22 de abril de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Numis.be - 21 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha21 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1913 "Sembrador" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1913. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1913. "Sembrador" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1913. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1913. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

