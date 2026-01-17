flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1912 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1912
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:50 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1912 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1912 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 413 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 160. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
170 $
Precio en la divisa de la subasta 160 EUR
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 150 CZK
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 25 de septiembre de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Emporium Hamburg - 5 de diciembre de 2014
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2013
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1912 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1912. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1912. "Sembrador" es de 50 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1912. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1912. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
