FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1910 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,190,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1910
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1910 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1910 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 412 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 160. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Auctiones - 17 de diciembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
98 $
Precio en la divisa de la subasta 85 CHF
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
170 $
Precio en la divisa de la subasta 160 EUR
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Stack's - 23 de junio de 2021
VendedorStack's
Fecha23 de junio de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Numisa - 25 de noviembre de 2017
VendedorNumisa
Fecha25 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Numisa - 3 de septiembre de 2017
VendedorNumisa
Fecha3 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Numisa - 24 de junio de 2017
VendedorNumisa
Fecha24 de junio de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Numisa - 26 de marzo de 2017
VendedorNumisa
Fecha26 de marzo de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Numisa - 31 de diciembre de 2016
VendedorNumisa
Fecha31 de diciembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 6 de diciembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha6 de diciembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1910 "Sembrador" en subasta ICE - 18 de mayo de 2011
VendedorICE
Fecha18 de mayo de 2011
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1910. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1910. "Sembrador" es de 45 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1910. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1910. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

