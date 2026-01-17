flag
2 francos 1909 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ICE Auction Galleries

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,000,265

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1909
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1909 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1909 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24459 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 288. La subasta tuvo lugar el 29 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
288 $
Precio en la divisa de la subasta 288 USD
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 5 de febrero de 2024
VendedorOlivier Goujon
Fecha5 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 10 de mayo de 2021
VendedorPars Coins
Fecha10 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 1 de febrero de 2021
VendedorPars Coins
Fecha1 de febrero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Numis.be - 21 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha21 de mayo de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta iNumis - 19 de octubre de 2012
VendedoriNumis
Fecha19 de octubre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta Eeckhout - 12 de noviembre de 2011
VendedorEeckhout
Fecha12 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1909 "Sembrador" en subasta ICE - 18 de mayo de 2011
VendedorICE
Fecha18 de mayo de 2011
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1909. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1909. "Sembrador" es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1909. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1909. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
