FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1908 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: WAG online Auktionen oHG

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,501,808

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1908
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1908 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1908 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21095 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 4 de agosto de 2025.

Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
1560 $
Precio en la divisa de la subasta 1560 USD
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta WAG - 6 de abril de 2025
VendedorWAG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 5 de febrero de 2024
VendedorOlivier Goujon
Fecha5 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Numisor - 20 de noviembre de 2018
VendedorNumisor
Fecha20 de noviembre de 2018
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS64 GENI
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta WAG - 5 de noviembre de 2017
VendedorWAG
Fecha5 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta WAG - 7 de mayo de 2017
VendedorWAG
Fecha7 de mayo de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Teutoburger - 5 de diciembre de 2015
VendedorTeutoburger
Fecha5 de diciembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta WAG - 14 de junio de 2015
VendedorWAG
Fecha14 de junio de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta WAG - 15 de junio de 2014
VendedorWAG
Fecha15 de junio de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2013
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1908 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1908. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1908. "Sembrador" es de 320 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1908. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1908. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

