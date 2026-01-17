flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1905 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1905
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1905 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1905 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 409 vendido en la subasta Maison Pruvost Numismatique por EUR 850. La subasta tuvo lugar el 30 de mayo de 2021.

Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
258 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
84 $
Precio en la divisa de la subasta 84 USD
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Frühwald - 18 de febrero de 2024
VendedorFrühwald
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta WAG - 13 de junio de 2021
VendedorWAG
Fecha13 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta WAG - 15 de junio de 2014
VendedorWAG
Fecha15 de junio de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta London Coins - 1 de marzo de 2014
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta London Coins - 1 de marzo de 2014
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2014
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1905 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1905. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1905. "Sembrador" es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1905. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1905. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

