flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1904 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,500,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1904
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1904 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1904 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 408 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 420. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
445 $
Precio en la divisa de la subasta 420 EUR
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta WAG - 2 de diciembre de 2018
VendedorWAG
Fecha2 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
113 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2018
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta WAG - 11 de marzo de 2018
VendedorWAG
Fecha11 de marzo de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta iNumis - 12 de marzo de 2013
VendedoriNumis
Fecha12 de marzo de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1904 "Sembrador" en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1904. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1904. "Sembrador" es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1904. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1904. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1904Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas