flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1902 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Cayón Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1902
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1902 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1902 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 407 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 500. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
432 $
Precio en la divisa de la subasta 432 USD
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
432 $
Precio en la divisa de la subasta 432 USD
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta London Coins - 1 de marzo de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de noviembre de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Jesús Vico - 15 de septiembre de 2015
VendedorJesús Vico
Fecha15 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2013
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de marzo de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de marzo de 2013
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1902 "Sembrador" en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1902. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1902. "Sembrador" es de 220 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1902. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1902. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1902Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas