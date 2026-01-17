flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1901 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: ICE Auction Galleries

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,860,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1901
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:180 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1901 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1901 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 406 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónAU53
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 GENI
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Numismática Leilões - 10 de agosto de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha10 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de junio de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónAU53
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 12 de mayo de 2020
VendedorTauler & Fau
Fecha12 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de mayo de 2019
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de mayo de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta HERVERA - 10 de mayo de 2019
VendedorHERVERA
Fecha10 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Tauler & Fau - 25 de septiembre de 2018
VendedorTauler & Fau
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 19 de noviembre de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de noviembre de 2016
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1901 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 28 de mayo de 2016
VendedorHeritage Eur
Fecha28 de mayo de 2016
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1901. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1901. "Sembrador" es de 180 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1901. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1901. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
