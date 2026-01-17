flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1900 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC500,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1900
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Precio promedio (PROOF):1300 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (82)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1900 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 405 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1700. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 28 de noviembre de 2025
VendedorNumisCorner
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF40
Precio
116 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 28 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha28 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
41 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Via - 4 de noviembre de 2024
VendedorVia
Fecha4 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 20 de octubre de 2024
VendedorCoinhouse
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 18 de agosto de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha18 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 9 de diciembre de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha9 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 26 de noviembre de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 16 de septiembre de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha16 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 6 de agosto de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha6 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 17 de junio de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha17 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1900 "Sembrador" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1900. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1900. "Sembrador" es de 220 USD para las monedas de acuñación regular y de 1300 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1900. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1900. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

