2 francos 1899 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,500,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1899
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1899 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1899 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1050553 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1000. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
69 $
Precio en la divisa de la subasta 60 EUR
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
1180 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 EUR
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 GENI
Precio
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta WAG - 4 de octubre de 2020
VendedorWAG
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 26 de septiembre de 2019
VendedorKatz
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Heritage - 14 de diciembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha14 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Rauch - 1 de octubre de 2017
VendedorRauch
Fecha1 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta WAG - 4 de diciembre de 2016
VendedorWAG
Fecha4 de diciembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Heritage Eur - 26 de mayo de 2012
VendedorHeritage Eur
Fecha26 de mayo de 2012
ConservaciónAU
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1899 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1899. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1899. "Sembrador" es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1899. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1899. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
