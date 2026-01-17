flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1898 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,000,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1898
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Precio promedio (PROOF):450 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1898 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (84)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1898 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 245 vendido en la subasta 51 Gallery por EUR 950. La subasta tuvo lugar el 10 de febrero de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
173 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
74 $
Precio en la divisa de la subasta 60 CHF
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Numismatica Ferrarese - 18 de mayo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Coins NB - 27 de abril de 2024
VendedorCoins NB
Fecha27 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Frühwald - 18 de febrero de 2024
VendedorFrühwald
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Auctiones - 17 de diciembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Coinhouse - 17 de diciembre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Coin Cabinet - 28 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1898 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 26 de noviembre de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1898. "Sembrador" es de 140 USD para las monedas de acuñación regular y de 450 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1898. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

