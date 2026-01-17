flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1871 K "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1871 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1871 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Münzen Gut-Lynt GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,215,072

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1871 K "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (43)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1871 "Con eslogan" con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1032432 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1110. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 8 de enero de 2026
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónF12
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
1310 $
Precio en la divisa de la subasta 1110 EUR
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónF12
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 10 de mayo de 2025
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha10 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF20
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónF12
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Inasta - 9 de octubre de 2024
VendedorInasta
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta WCN - 25 de julio de 2024
VendedorWCN
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Rio de la Plata - 15 de diciembre de 2023
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta WCN - 12 de enero de 2023
VendedorWCN
Fecha12 de enero de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Rio de la Plata - 8 de diciembre de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónVG
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Inasta - 22 de septiembre de 2022
VendedorInasta
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 26 de junio de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Katz - 15 de mayo de 2022
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Münzen Gut-Lynt - 28 de marzo de 2021
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 K "Con eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 28 de febrero de 2021
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha28 de febrero de 2021
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1871. K. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1871. K. "Con eslogan" es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1871. "Con eslogan" con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1871. K. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

