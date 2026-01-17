flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1895 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1895 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1895 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Tauler&Fau Subastas

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC600,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1895
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1895 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (63)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1895 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 749 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 950. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 18 de noviembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
151 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Busso Peus - 30 de abril de 2025
VendedorBusso Peus
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
137 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta CNG - 19 de marzo de 2025
VendedorCNG
Fecha19 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 8 de abril de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de abril de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 24 de octubre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Cayón - 10 de octubre de 2023
VendedorCayón
Fecha10 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Olivier Goujon - 7 de octubre de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Katz - 6 de abril de 2023
VendedorKatz
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Stephen Album - 8 de noviembre de 2022
VendedorStephen Album
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Olivier Goujon - 9 de octubre de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Katz - 18 de septiembre de 2022
VendedorKatz
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 29 de mayo de 2022
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Ibrahim's Collectibles - 29 de mayo de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1895 A "Con eslogan" en subasta Olivier Goujon - 2 de abril de 2022
VendedorOlivier Goujon
Fecha2 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1895. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1895. A. "Con eslogan" es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1895. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1895. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1895Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas