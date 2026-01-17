flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1894 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1894 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1894 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC300,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1894
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1894 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1894 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22517 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 276. La subasta tuvo lugar el 12 de agosto de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
29 $
Precio en la divisa de la subasta 27 EUR
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Cayón - 22 de diciembre de 2022
VendedorCayón
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 11 de octubre de 2016
VendedoriNumis
Fecha11 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Künker - 21 de mayo de 2015
VendedorKünker
Fecha21 de mayo de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Numis.be - 21 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha21 de mayo de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 12 de marzo de 2013
VendedoriNumis
Fecha12 de marzo de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta ibercoin - 12 de diciembre de 2012
Vendedoribercoin
Fecha12 de diciembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Numis.be - 25 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha25 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 9 de febrero de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 16 de agosto de 2010
VendedorHeritage
Fecha16 de agosto de 2010
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1894 A "Con eslogan" en subasta Künker - 13 de marzo de 2002
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2002
ConservaciónAU
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1894. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1894. A. "Con eslogan" es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1894. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1894. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

