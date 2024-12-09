flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1888 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1888 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1888 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC131,501

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1888
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:410 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1888 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (23)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1888 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1370 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 1200. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
290 $
Precio en la divisa de la subasta 250 EUR
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
1366 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 CHF
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Auctiones - 17 de septiembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS62
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de junio de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónMS62
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 9 de abril de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Rio de la Plata - 18 de diciembre de 2020
VendedorRio de la Plata
Fecha18 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 27 de octubre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de octubre de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta V. GADOURY - 3 de abril de 2020
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de abril de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Tauler & Fau - 16 de diciembre de 2019
VendedorTauler & Fau
Fecha16 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Hess Divo - 31 de mayo de 2017
VendedorHess Divo
Fecha31 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta V. GADOURY - 14 de noviembre de 2015
VendedorV. GADOURY
Fecha14 de noviembre de 2015
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2015
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Künker - 24 de junio de 2015
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Grün - 16 de mayo de 2014
VendedorGrün
Fecha16 de mayo de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 24 de abril de 2013
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de abril de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1888 A "Con eslogan" en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1888. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1888. A. "Con eslogan" es de 410 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1888. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1888 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1888. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1888, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

