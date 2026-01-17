flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1887 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1887 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1887 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,342,903

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1887
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1887 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (95)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1887 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 384 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 750. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2023.

Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
117 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónSin grado GENI
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 11 de febrero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha11 de febrero de 2025
ConservaciónMS62
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Bid & Grow Auctions - 11 de noviembre de 2024
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta GINZA - 12 de octubre de 2024
VendedorGINZA
Fecha12 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta WCN - 8 de agosto de 2024
VendedorWCN
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta WCN - 25 de julio de 2024
VendedorWCN
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 30 de marzo de 2024
VendedorCoinhouse
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Auctiones - 17 de diciembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1887 A "Con eslogan" en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1887. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1887. A. "Con eslogan" es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1887. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1887 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1887. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1887, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

