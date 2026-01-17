flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1881 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1881 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1881 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,014,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1881
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:670 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1881 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (77)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1881 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32031 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4800. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Antivm Numismatica - 14 de diciembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
555 $
Precio en la divisa de la subasta 470 EUR
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Via - 25 de agosto de 2025
VendedorVia
Fecha25 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónSP67 NGC
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónSP67 NGC
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Coinhouse - 20 de octubre de 2024
VendedorCoinhouse
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 24 de septiembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
VendedorInasta
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Katz - 25 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 2 francos 1881 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1881. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1881. A. "Con eslogan" es de 670 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1881. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1881 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1881. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1881, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

