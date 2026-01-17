flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1871 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1871 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1871 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,757,257

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1871
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:95 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1871 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (248)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1871 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1836 vendido en la subasta Jean ELSEN & ses Fils s.a. por EUR 1700. La subasta tuvo lugar el 22 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 21 de octubre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
116 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Münzen Gut-Lynt - 5 de octubre de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta BAC - 27 de mayo de 2025
VendedorBAC
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 15 de mayo de 2025
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 15 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Coin Cabinet - 14 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Nomisma - 24 de enero de 2025
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Nomisma - 24 de enero de 2025
VendedorNomisma
Fecha24 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Nomisma - 24 de enero de 2025
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Nomisma - 24 de enero de 2025
VendedorNomisma
Fecha24 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta BAC - 14 de enero de 2025
VendedorBAC
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1871 A "Con eslogan" en subasta WAG - 15 de diciembre de 2024
VendedorWAG
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1871. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1871. A. "Con eslogan" es de 95 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1871. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1871. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1871Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas