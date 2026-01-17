flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1870 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,324,250

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1870
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1870 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (87)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1870 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 403 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 650. La subasta tuvo lugar el 2 de julio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta V. GADOURY - 2 de julio de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
767 $
Precio en la divisa de la subasta 650 EUR
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
135 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta GINZA - 9 de febrero de 2025
VendedorGINZA
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 14 de enero de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Coins NB - 23 de noviembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha23 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta WCN - 25 de julio de 2024
VendedorWCN
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 14 de junio de 2024
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha14 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS62
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta cgb.fr - 24 de octubre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta WAG - 14 de mayo de 2023
VendedorWAG
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Höhn - 6 de mayo de 2023
VendedorHöhn
Fecha6 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1870 A "Con eslogan" en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de diciembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de diciembre de 2022
ConservaciónMS65
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1870. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1870. A. "Con eslogan" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1870. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1870. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
